Oct 19, 2025 11:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان في هذه الأثناء في الفاتيكان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o