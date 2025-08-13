Aug 13, 2025 6:14 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام هندي: رئيس الوزراء سيزور أميركا على الأرجح الشهر المقبل وسيلتقي ترمب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o