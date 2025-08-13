Aug 13, 2025 6:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام مصري: وفد حماس التقى اليوم رئيس المخابرات المصري لبحث سبل الدفع بالمفاوضات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o