Jul 25, 2025 11:44 AMClock
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إعلام مصري عن مصدر: محادثات غزة ستستأنف الأسبوع المقبل بعد دراسة إسرائيل لعرض حماس

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