Jul 29, 2025 7:51 AMClock
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إعلام مصري: شاحنات المساعدات التي دخلت اليوم من مصر إلى غزة معظمها غذائية

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