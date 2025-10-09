Oct 9, 2025 10:31 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام مصري: المحادثات في شرم الشيخ مستمرة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o