Apr 13, 2025 8:34 AMClock
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إعلام فلسطيني: 7 قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

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