Apr 13, 2025 9:54 AMClock
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إعلام فلسطيني: مقتل 7 أشخاص 6 منهم أشقاء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في دير البلح بقطاع غزة

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