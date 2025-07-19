Jul 19, 2025 6:35 AMClock
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إعلام فلسطيني: مقتل 5 أشخاص وإصابة 60 على الأقل من منتظري المساعدات الإنسانية جنوبي خان يونس بقطاع غزة

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