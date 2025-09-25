آخر الأخبار
Sep 25, 2025 1:46 PM
إعلام فلسطيني: مقتل 27 فلسطينيا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
استهداف محيط راعي ماشية بقنبلة صوتية القتها محلقة إسرائيلية اثناء ر...
2025-09-27 13:36:00
أطباء بلا حدود: اضطررنا إلى تعليق مهامنا في مدينة غزة وشمالها بسبب ...
2025-09-27 13:31:33
العثور على محلقة إسرائيلية محطمة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين
2025-09-27 13:24:42
استهداف محيط راعي ماشية بقنبلة صوتية القتها محلقة إسرائيلية اثناء رعيه القطيع في مزرعة المجيدية في القطاع الشرقي
أطباء بلا حدود: اضطررنا إلى تعليق مهامنا في مدينة غزة وشمالها بسبب قرب الدبابات والقوات البرية من مواقعنا
منسق السجون في الشرق الأوسط يهنئ رئيس دير الآباء اللعازريين في مجدليا بتجديد ولايته
قبلان في ذكرى نصرالله: كتبك الله وريداً تتنفّس الأرض منه معنى السيادة
العثور على محلقة إسرائيلية محطمة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين
في ذكرى اغتيال نصرالله.. لاريجاني في بيروت: نشيد بمبادرة قاسم
تاتش:عطل طارئ يوقف شبكتنا في هذه البلدات
لاريجاني: موقف "حزب الله" بالرغبة في طيّ صفحة الماضي ووضع الخلافات مع الآخرين جانباً ينبع من العقلانيّة وأنا لا أرى ضعفاً في هذا الموضوع
لاريجاني: "حزب الله" قوي وليس بحاجة للتزوّد بالسلاح من جهة أخرى
لاريجاني: إيران ترى أنّ على المسؤولين اللبنانيين إيجاد حلول للقضايا الداخليّة والشعب اللبناني رشيد ولا حاجة لأن ينصّب الأميركيّون أنفسهم قيّمين عليه
لاريجاني: موقف برّاك صدر بسبب الغضب والسعوديّة دولة مسلمة و"حزب الله" حركة إسلاميّة أصيلة ويجب ألا تكون هناك خلافات تصل إلى حدّ الشرخ بين الجانبين
لاريجاني: نصرالله أدرك خطر إسرائيل منذ عقود وأسّس هذه الحركة الكبيرة من المجاهدين وإذا كان لبنان دولة صغيرة جغرافيّاً إلا أنّه دولة قوية في مواجهة إسرائيل نظراً لإرادة شبابه
دوليات
حكم فرنسي بسجن 3 "عائدات" من سوريا لانتمائهن الى داعش
صحة
وزير الصحة افتتح قسم الأمراض النفسية في مستشفى سان شارل
علامات غير مألوفة على يدك قد تنذر بمرض كبدي خطير
كيف يؤثر التدخين الإلكتروني على صحة الفم والأسنان؟
نقابة الأطباء تستنكر الاعتداء على طبيب في عدلون
ناصر الدين يطلق حملة التلقيح ضد الإنفلونزا: الوقاية خير من ألف علاج
آخر الأخبار
1:36 PM
استهداف محيط راعي ماشية بقنبلة صوتية القتها محلقة إسرائيلية اثناء رعيه القطيع في مزرعة المجيدية في القطاع الشرقي
1:31 PM
أطباء بلا حدود: اضطررنا إلى تعليق مهامنا في مدينة غزة وشمالها بسبب قرب الدبابات والقوات البرية من مواقعنا
1:31 PM
منسق السجون في الشرق الأوسط يهنئ رئيس دير الآباء اللعازريين في مجدليا بتجديد ولايته
1:30 PM
قبلان في ذكرى نصرالله: كتبك الله وريداً تتنفّس الأرض منه معنى السيادة
1:24 PM
العثور على محلقة إسرائيلية محطمة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين
1:20 PM
في ذكرى اغتيال نصرالله.. لاريجاني في بيروت: نشيد بمبادرة قاسم
1:14 PM
تاتش:عطل طارئ يوقف شبكتنا في هذه البلدات
1:12 PM
لاريجاني: موقف "حزب الله" بالرغبة في طيّ صفحة الماضي ووضع الخلافات مع الآخرين جانباً ينبع من العقلانيّة وأنا لا أرى ضعفاً في هذا الموضوع
1:11 PM
لاريجاني: "حزب الله" قوي وليس بحاجة للتزوّد بالسلاح من جهة أخرى
1:11 PM
لاريجاني: إيران ترى أنّ على المسؤولين اللبنانيين إيجاد حلول للقضايا الداخليّة والشعب اللبناني رشيد ولا حاجة لأن ينصّب الأميركيّون أنفسهم قيّمين عليه
