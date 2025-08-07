Aug 7, 2025 9:39 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمنطقة المواصي جنوب قطاع غزة قتل 6 أشخاص

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o