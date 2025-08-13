Aug 13, 2025 6:54 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام فلسطيني: سقوط 4 قتلى بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء انتظار المساعدات شرق دير البلح وسط قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o