Jul 1, 2025 7:08 AMClock
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إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يستهدف منتظري المساعدات وسط غزة ويقتل فلسطينيا ويصيب 44 آخرين

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