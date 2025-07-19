Jul 19, 2025 7:50 AMClock
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إعلام فلسطيني: ارتفاع قتلى منتظري المساعدات الإنسانية برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 10 أشخاص جنوبي خان يونس

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