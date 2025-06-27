Jun 27, 2025 12:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام فلسطيني: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على حي التفاح بمدينة غزة إلى 9 قتلى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o