Apr 25, 2025 6:33 AMClock
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إعلام فلسطيني: إصابات جراء قصف طائرات إسرائيلية عيادة طبية شرقي مدينة غزة

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