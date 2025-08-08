Aug 8, 2025 12:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الهلال الأحمر الفلسطيني: 6 جرحى معظمهم أطفال جراء سقوط مظلات المساعدات عليهم في شارع الجلاء بمدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o