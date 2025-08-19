8:30 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام صيني: بكين ترفع القيود المفروضة على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة إلى الهند

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o