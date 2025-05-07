May 7, 2025 12:01 PMClock
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إعلام سوري: مسلحون مجهولون يطلقون النار وسط مدينة أعزاز بريف حلب ويقتلون 4 أشخاص

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