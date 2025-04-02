Apr 2, 2025 9:13 PMClock
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إعلام سوري: دوي انفجار ضخم في العاصمة دمشق ناجم عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى البحوث العلمية في مساكن برزة

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