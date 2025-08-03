Aug 3, 2025 4:10 PMClock
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إعلام سوري: الوضع الميداني عاد إلى ما كان عليه قبل الهجوم وسط استنفار أمني في محيط التل تحسّبًا لأي خرق جديد

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