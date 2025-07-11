Jul 11, 2025 7:09 AMClock
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إعلام روسي: محادثات بين لافروف وروبيو على هامش قمة "آسيان" في كوالالمبور

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