Jul 1, 2025 9:40 AMClock
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إعلام تركي: اعتقال 120 من أعضاء بلدية إزمير أحد معاقل المعارضة بتهمة "الفساد"

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