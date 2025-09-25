Sep 25, 2025 12:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام اسرائيلي: نتنياهو خلال رحلته إلى الولايات المتحدة حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء الأوروبية ليتفادى أي اعتقال محتمل على ضوء مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o