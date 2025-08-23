Aug 23, 2025 4:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام إيراني نقلا عن مصادر أمنية: اعتقال خلية يشتبه بارتباطها بالموساد استهدفت أحد المراكز الحيوية في شرق إيران

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o