Jun 23, 2025 12:14 PMClock
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إعلام إيراني نقلاً عن مسؤول محلي في مدينة قم: إسرائيل استهدفت منشأة فوردو النووية

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