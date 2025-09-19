Sep 19, 2025 7:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام إيراني: عراقجي وغروسي ناقشا مستجدات الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية ومسألة آلية إعادة فرض العقوبات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o