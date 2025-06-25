Jun 25, 2025 12:04 AMClock
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إعلام إيراني: الحرس الثوري ينفي وقوع أي هجوم بطائرات مسيرة في مدينة تبريز بشمال غرب إيران

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