May 5, 2025 7:38 AMClock
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إعلام إيراني: ارتفاع حصيلة وفيات انفجار ميناء رجائي إلى 57 والسلطات تعتقل اثنين بسبب "ثغرات في السلامة"

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