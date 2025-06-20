Jun 20, 2025 1:21 PMClock
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إعلام إيراني: إلقاء القبض على عميل للموساد بينما كان يرسل معلومات عن دفاعات جوية إيرانية باستخدام تطبيق "واتس أب"

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