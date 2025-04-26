Apr 26, 2025 2:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام إسرائيلي نقلاً عن مسؤولين عسكريين: لا علاقة للجيش الإسرائيلي بالانفجار الذي وقع في إيران

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o