Jul 18, 2025 2:12 PMClock
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إعلام إسرائيلي: نتنياهو قرر إبقاء الوفد المفاوض في الدوحة حتى التوصل إلى اتفاق

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