Jun 21, 2025 5:56 PMClock
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إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيجري الليلة تقييما للوضع مع كبار مسؤولي الدفاع والوزراء المعنيين

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