Apr 22, 2025 9:47 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام إسرائيلي عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش : حان الوقت لمهاجمة غزة وإلا فلا مبرر لوجود الحكومة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o