Oct 5, 2025 1:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام إسرائيلي عن نتنياهو: ستكون إسرائيل مسؤولة ومشارِكة في نزع سلاح القطاع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o