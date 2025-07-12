Jul 12, 2025 7:01 AMClock
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إعلام إسرائيلي عن مصادر: حجم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لا يزال نقطة الخلاف

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