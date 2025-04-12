Apr 12, 2025 7:51 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام إسرائيلي عن مصادر أمنية: الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 30 في المائة من مساحة قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o