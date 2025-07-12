Jul 12, 2025 6:51 AMClock
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إعلام إسرائيلي: ضغوط أميركية على حماس لتأجيل بحث نطاق الانسحاب الإسرائيلي من غزة حاليا

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