May 5, 2025 8:49 PMClock
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إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يشن غارات ضد بنية تحتية لحزب الله في لبنان قرب الحدود السورية

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