Aug 8, 2025 6:20 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام إسرائيلي: خطة الكابينت تشمل نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب في المرحلة الثانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o