Jul 1, 2025 3:06 PMClock
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إعلام إسرائيلي: تقديرات بأن وفود التفاوض ستبدأ تحركاتها بعد لقاء ديرمر مع ويتكوف في واشنطن

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