Jul 8, 2025 9:54 AMClock
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إعلام إسرائيلي: ترامب يسعى لإتمام اتفاق بين سوريا وإسرائيل بضمانات أميركية

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