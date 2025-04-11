Apr 11, 2025 6:18 PMClock
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إعلام إسرائيلي: المقترح المصري الجديد بشأن اتفاق غزة سينصّ على إطلاق سراح 8 محتجزين أحياء 8 جثث مقابل هدنة تتراوح بين 40 و70 يوماً وإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين

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