Aug 4, 2025 7:15 PMClock
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إعلام إسرائيلي: المحكمة العليا تصدر أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة

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