Jun 29, 2025 5:22 PMClock
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إعلام إسرائيلي: الكابينت سيناقش الليلة إبرام صفقة جزئية ووقف إطلاق نار موقت في غزة

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