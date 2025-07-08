Jul 8, 2025 5:38 PMClock
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إعلام إسرائيلي: الغارة على العيرونية في طرابلس استهدفت القيادي مهران مصطفى بعجور رئيس قسم التخطيط في قسم البناء في "حماس"

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