Jul 24, 2025 10:15 AMClock
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إعلام إسرائيلي: الشرطة تغلق المعابر للضفة الغربية لملاحقة منفذ هجوم كفار يونا

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