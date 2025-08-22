11:39 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام إسرائيلي: السلطات تسحب تأشيرة دخول رئيس بلدية برشلونة قبيل وصوله إلى تل أبيب اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o