Jul 16, 2025 3:43 PMClock
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إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لأيام من القتال في سوريا ويستعد لنقل قوات من غزة إلى الجولان

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