Jul 15, 2025 2:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام إسرائيلي: استدعاء وحدة من شرطة حرس الحدود على خلفية الأحداث المتعلقة بالدروز بالسويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o